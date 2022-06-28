В Муезерском районе уничтожили опасную находку

Во время несения службы сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии на территории приграничного района обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны – четыре гранаты РГД-33.

«В районе п. Реболы Муезерского района были обнаружены четыре гранаты - РГД-33. Данные боеприпасы создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью местных жителей, осуществляющих в указанном районе хозяйственную и промысловую деятельность. Пострадать могли и туристы, сезон для которых в самом разгаре»,

- отметили в ведомстве.

До прибытия взрывотехников сотрудники погрануправления вели постоянное наблюдение за местом, где обнаружили боеприпасы. В дальнейшем находку уничтожили специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Фото: Погрануправление ФСБ России.