28 июня 2022, 12:13
Происшествия

В Муезерском районе уничтожили опасную находку

Четыре РГД времен войны обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ России

Во время несения службы сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии на территории приграничного района обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны – четыре гранаты РГД-33.

«В районе п. Реболы Муезерского района были обнаружены четыре гранаты - РГД-33. Данные боеприпасы создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью местных жителей, осуществляющих в указанном районе хозяйственную и промысловую деятельность. Пострадать могли и туристы, сезон для которых в самом разгаре»,

- отметили в ведомстве.

До прибытия взрывотехников сотрудники погрануправления вели постоянное наблюдение за местом, где обнаружили боеприпасы. В дальнейшем находку уничтожили специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Фото: Погрануправление ФСБ России.

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Метки: 
новости Карелии
погрануправление по РК
опасная находка
ручные гранаты
боеприпасы времен ВОВ
поисково-спасательная служба