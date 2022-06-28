Мошенники получили крупную сумму и посмеялись над доверчивым мужчиной

Более двух миллионов рублей заработали за сутки жулики на доверчивых жителях Карелии. Аферисты орудовали по проверенной схеме – звонили от лица финансовых учреждений, имитировали телефоны государственных структур и рассказывали сказку о незаконных кредитах.

Первой жертвой стал 34-летний петрозаводчанин. Лжебанкир рассказал, что на мужчину якобы оформлен кредит. Горожанин не поверил услышанному, но спустя время раздался звонок с номера подразделения полиции. Мужчина пробил телефон в Сети и поверил настойчивому собеседнику. Под руководством голоса в трубке он оформил кредит в 763 тысячи рублей, обналичил деньги и перевел их на незнакомый счет, рассказали в полиции. После этого мужчина услышал смех: аферисты рассказали петрозаводчанину, что солгали, посмеялись и бросили трубку, оставив мужчину наедине со своим реальным кредитом.

Второй жертвой стала 52-летняя жительница Сегежи. Женщина сразу поверила лжебанкиру, отдала нажитый миллион рублей, а сверху добавила еще 597 тысячи кредитных средств.

Обманутые жители региона обратились в полицию. По фактам мошенничества заведены уголовные дела. (фото unsplash.com)