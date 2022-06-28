28 июня 2022, 12:06
Происшествия

Мошенники получили крупную сумму и посмеялись над доверчивым мужчиной

За сутки аферисты обогатились за счет жителей Карелии на два миллиона рублей

Более двух миллионов рублей заработали за сутки жулики на доверчивых жителях Карелии. Аферисты орудовали по проверенной схеме – звонили от лица финансовых учреждений, имитировали телефоны государственных структур и рассказывали сказку о незаконных кредитах.

Первой жертвой стал 34-летний петрозаводчанин. Лжебанкир рассказал, что на мужчину якобы оформлен кредит. Горожанин не поверил услышанному, но спустя время раздался звонок с номера подразделения полиции. Мужчина пробил телефон в Сети и поверил настойчивому собеседнику. Под руководством голоса в трубке он оформил кредит в 763 тысячи рублей, обналичил деньги и перевел их на незнакомый счет, рассказали в полиции. После этого мужчина услышал смех: аферисты рассказали петрозаводчанину, что солгали, посмеялись и бросили трубку, оставив мужчину наедине со своим реальным кредитом.

Второй жертвой стала 52-летняя жительница Сегежи. Женщина сразу поверила лжебанкиру, отдала нажитый миллион рублей, а сверху добавила еще 597 тысячи кредитных средств.

Обманутые жители региона обратились в полицию. По фактам мошенничества заведены уголовные дела. (фото unsplash.com)

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Метки: 
мошенники
новости петрозаводска
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