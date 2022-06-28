«Хендай» вылетел на тротуар, снес пешехода и врезался в ограждение

19-летний пешеход пострадал в центре Петрозаводска в результате наезда автомобиля «Хендай».

Дорожное происшествие произошло 26 июня в 06:10 в районе Арбитражного суда Карелии.

Иномарка под управлением 22-летнего водителя выехала на встречную полосу, а затем на тротуар, рассказали в Госавтоинспекции. Под колеса «шальной» машины попал пешеход. «Хендай» влетел в металлическое ограждение. Медики осмотрели пострадавшего на месте аварии, впоследствии он пришел за помощью в БСМП. Его отправили лечиться амбулаторно. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)