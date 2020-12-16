В МЧС рассказали, какая елка в домашних условиях быстрее загорится

Нет таких елок, которые не могли бы загореться, но, все же, у себя дома стоит ставить искусственную ель - такой совет дал россиянам главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, искусственные елки более безопасные. Если натуральные ели возгораются при температуре 228-264 градуса, то для загорания искусственной елки, изготовленной из поливинилхлорида, необходима температура в 500 градусов Цельсия.

Однако, как подчеркнул Гладилин, якобы невоспламеняющихся елок, которые сегодня можно встретить в продаже, не существует. Любая ель может загореться, поэтому стоит строго соблюдать технику безопасности. Фото u24.ru