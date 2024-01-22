В команде «СКА-Карелия» сменился главный тренер

В хоккейном клубе «СКА-Карелия» произошла тренерская отставка. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

По решению руководства клуба главный тренер команды Вячеслав Хромых покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Иченский.

Напомним, 21 января «армейцы» провели свой очередной матч первенства МХЛ. В Кондопоге команда «СКА-Карелия» проиграла «Русским витязям» из Балашихи со счетом 2:3. // Фото: «СКА-Карелия»