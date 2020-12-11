В Карелии запущен конкурс логотипов для фестиваля «Нетающая лыжня»

В 2021 году в Карелии пройдет первый региональный спортивный фестиваль «Нетающая лыжня», сообщает паблик vk.com/skiheroes.

На территории региона будут организованны лыжные старты с прохождением этапов, связанных с проявлением элементарных туристических навыков, а также с личным зачетом по прохождению в течение года 550 километров на лыжах в период с февраля 2021 года по февраль 2022 года.

А пока, в ожидании фестиваля организаторы объявляют конкурс на выбор народного логотипа. Принять участие в интеллектуально-художественном состязании может любой желающий.

Свой вариант логотипа «Нетающей лыжни» нужно отправить в сообщения группы Министерства образования Республики Карелия.

После отбора лучших работ будет организовано голосование. Победителю организаторы обещают вручить ценный подарок. Какой именно – не сообщается.

Изображение из группы Нетающая лыжня 2020. Карелия