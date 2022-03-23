В Карелии задержали женщину, выступавшую против спецоперации в Украине

В Петрозаводске ФСБ задержала руководителя художественной студии Ирину Быстрову, которая выступала против спецоперации на Украине. Перед этим квартиру женщины обыскивали, а самой ей потребовалась медицинская помощь.

По информации «ПТЗ говорит», сотрудники правоохранительных органов пришли к женщине утром. Впустить сотрудников полиции хозяйка квартиры отказалась. Они попытались вскрыть дверь, после чего их все-таки впустили. Быстрова утверждает, что квартиру обыскивали в течение пяти часов.

«Перерыли все. Забрали компьютер, телефоны. Не знаю, забрали ли мамин телефон»,

— сказала Ирина Быстрова.

Вместе с Быстровой живет ее мать-инвалид, недавно перенесшая инсульт. Во время обыска к женщинам приезжала скорая помощь: по словам Быстровой, у нее поднялось давление, также помощь медиков потребовалась матери.

Силовики, выводившие женщину из квартиры, представились сотрудниками ФСБ. Они не пояснили, с чем связан обыск, что именно инкриминируют Быстровой, возбуждено ли уголовное дело. Сама Быстрова заявила, что ей также ничего не сообщили, но она предположила, что действия правоохранителей связаны с ее публикациями во «ВКонтакте», где она высказывалась против специальной военной операции на Украине.

Ирина Быстрова заявила журналистам, что ей не дали сделать ни одного звонка, чтобы связаться с правозащитниками и адвокатами. Региональное Управление ФСБ на момент написания новости не дало комментариев произошедшего.