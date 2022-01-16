16 января 2022, 09:31
В Карелии за сутки от коронавируса выздоровело больше, чем заболело
По данным на утро воскресенья, в республике поправился 241 пациент, заболели 183 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 183 человека, в том числе 8 детей. Такие данные приводит утром 16 января министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. За все время пандемии коронавируса в республике было подтверждено 92392 случаев заражения, в том числе 11110 у детей.
За последние сутки выздоровевших после болезни больше, чем заболевших. Поправился еще 241 человек. За весь период были выписаны 88163 пациента.
Официально подтверждены еще 4 летальных исхода пациентов от коронавируса. За все время пандемии ковид унес 1256 человек в Карелии. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)