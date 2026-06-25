В Карелии состоится полумарафон с северным характером «Тайга.Карелия»

22 августа в Кондопожском районе пройдёт большое физкультурное мероприятие, организатором которого выступит Кондопожский ЦБК, входящий в Группу компаний Тайга

Фото: Пресс-служба АО "Кондопожский ЦБК"

Участникам забега предстоит преодолеть на выбор 5 км или 21,1 км по асфальтированной трассе вдоль таёжного карельского леса. Для маленьких спортсменов организаторы продумали специальный детский маршрут длиной 1 км. Участие в нём возможно с 6 лет. Регистрация на все дистанции легкоатлетического забега стартовала на официальном сайте мероприятия 15 июня. 22 августа на старт выйдут около 500 участников.

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Маршрут классического полумарафона протяжённостью 21,1 км будет проходить через знаковые места Кондопожского района и Карелии: всемирно известного курорта Марциальные Воды, живописных озёр Мунозеро и Габозеро. Стартует забег в селе Спасская Губа, финиширует — на центральном стадионе села Кончезеро. Оттуда же начнутся круговые забеги на 1 км и 5 км. На мероприятии подходящую дистанцию найдут для себя как новички, так и опытные спортсмены.

Полумарафон «Тайга.Карелия» соединяет в себе красоту северной природы и промышленную мощь республики. После прохождения трассы каждый участник забега получит уникальную памятную медаль, на которой изображена действующая бумагоделательная машина Кондопожского ЦБК — главный символ предприятия и целлюлозно-бумажной промышленности Карелии.

Приверженность здоровому образу жизни — одна из ключевых объединяющих ценностей нашей компании. Полумарафон «Тайга.Карелия» именно об этом. Это мероприятие, где важна не победа, а преодоление себя, проверка силы воли и выносливости. Мы проводим полумарафон в составе Группы компаний Тайга и приглашаем всех желающих выйти на старт 22 августа вместе с нашими коллегами из Москвы, Сыктывкара, Ленинградской, Тульской и Ярославской областей,

— сказал исполнительный директор Кондопожского ЦБК Андрей Реутов.