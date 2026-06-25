В двух районах Карелии вырос риск пожаров

В двух районах республики повысился риск пожарной опасности

Фото: Петрозаводск говорит

О повышении к выходным класса пожарной опасности предупредили в Минприроды Карелии. Риск пожаров прогнозируют в республике местами.

Сейчас в большинстве районов и округов Карелии установились низкие классы пожарной опасности (1-2), но уже к выходным в Пудожском районе и Сортавальском округе ожидается средний, 3 класс.

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют леса. Так, с начала пожароопасного сезона совершили более 6 тысяч выездов, в том числе совместных со специалистами МЧС и МВД. В помощь патрулям будут активно применять беспилотники – они в короткие сроки обследуют большие площади. Кроме того, если позволит погода, авиапатрули обследуют леса с воздуха.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 18:00 часов 25 июня действующих лесных пожаров в республике не было.

Последний пожар в лесу потушили днем 25 июня в Пряжинском лесничестве. Из-за грозы загорелся участок вырубки. Основное пламя погасил начавшийся дождь, сотрудники лесничества и арендаторы лесного участка дотушили оставшиеся очаги, в том числе засыпали их землей, чтобы исключить риск повторного возгорания.

Всего с начала пожароопасного сезона в Карелии было зарегистрировано 52 лесных пожара на площади 205,5 га.