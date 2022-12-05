В Карелии сегодня до минус 7, местами до минус 10 градусов

Сегодня в Петрозаводске облачно, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -4, -6.

В Карелии облачно с прояснениями. Утром местами сильный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. По северу местами сохранение изморози, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7, местами до -10.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем -6;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем -4;

В Сегеже ночью -8, днем -7. // фото «Петрозаводск говорит»