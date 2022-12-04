Снег будет идти всю ночь, синоптики рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами небольшой снег, по юго-западным районам ночью и утром местами сильный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. По северу местами сохранение изморози. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -9, местами до -13, днем -2, -7, местами до -10.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -6;

В Кондопоге ночью -7, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;

В Олонце ночью -8, днем -4;

В Пудоже ночью -9, днем -6;

В Сегеже ночью -8, днем -7;

В Сортавале ночью -7, днем -4;

В Суоярви ночью -8, днем -6. // фото unsplash.com