В Карелии ночью ударят заморозки, но днем будет тепло

В субботу, 9 сентября, в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +18,+20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9. Синоптики предупреждают, в ночные и утренние часы местами заморозки в воздухе и на почве до – 1. Днем столбик термометра поднимется до +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +21;

В Кондопоге ночью +9, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +19;

В Олонце ночью +7, днем +19;

В Пудоже ночью +6, днем +18;

В Сегеже ночью +11, днем +20;

В Сортавале ночью +11, днем +18;

В Суоярви ночью +8, днем +19. // фото freepik.com/ wirestock