08 сентября 2023, 06:30
До 20 градусов тепла обещают в пятницу в Карелии
Дождь в пятницу не ожидается
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15,+17, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Утром по западным районам местами туман, в утренние часы местами заморозки. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +18;
В Кондопоге, Сегеже, Пудоже, Сортавале днем +17;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +16. // фото «Петрозаводск говорит»