До 20 градусов тепла обещают в пятницу в Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15,+17, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Утром по западным районам местами туман, в утренние часы местами заморозки. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +18;

В Кондопоге, Сегеже, Пудоже, Сортавале днем +17;

В Медвежьегорске, Суоярви днем +16. // фото «Петрозаводск говорит»