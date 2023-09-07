Угроза заморозков в Карелии сохранится и в пятницу

В пятницу в Петрозаводске установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +15,+17, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

8 сентября в Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром по западным районам местами туман. Ветер западный, юго-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +4, +9, в ночные и утренние часы местами заморозки в воздухе и на почве до -1, днем воздух прогреется до +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +18;

В Кондопоге, Сегеже ночью +8, днем +17;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +7, днем +16;

В Олонце ночью +6, днем +18;

В Пудоже ночью +3, днем +17;

В Сортавале ночью +10, днем +17.

Ранее мы называли сроки наступления бабего лета в Карелии. // фото freepik.com/ wirestock