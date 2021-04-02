02 апреля 2021, 09:44
В Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки
За год в республике госпитализированы с легочной инфекцией 5505 пациентов
14 человек за минувшие 24 часа помещены в стационары с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом правительства Республики Карелия.
Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5505 пациентов, 129 человек умерли (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).
За прошедшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото с сайта forexdengi.com