В Карелии многодетный отец открыл для подростков бесплатную мастерскую

Леонид Яковлев, педагог, мастер, многодетный отец. Шесть лет назад он понял, чего не хватает современным детям, и организовал для них столярную мастерскую. Назвал ее просто: «Ласту» (щепка, в переводе с карельского. — Прим. ред.)

«Ласту» приглашает на занятия всех желающих подростков от двенадцати лет. В планах —ؙ столярное дело, резьба по дереву, плетение из лозы (12+)», — говорит Леонид

А вот взрослым при посещении кружков нужно будет заплатить символическую плату, Мастер планирует направить деньги исключительно на материалы и поддержку мастерской.

Пряжинцы смогут также провести время с пользой за плетением лозы, заняться карельской росписью, лоскутным шитьем, ткачеством и многими другими делами, которые пригодятся в жизни.

«Можете предложить свои идеи, себя в качестве мастера, открыть новое направление работы. Плотницкое ремесло утрачивает популярность, раньше в каждой деревне были свои мастера-плотники, а теперь ремесло уходит, а вместе с ним теряется многое в воспитании и обучении детей: они все меньше умеют делать что-то своими руками, мастерить нечто особенное», да и отцы не учат их этому», — добавляет педагог.

Он надеется, что интересные занятия помогут оторвать детей от интернета, научиться работать руками, ценить свой труд и уважать чужой.//фото: Леонид Яковлев.