В Карелии из-за коронавируса сняли с поезда мурманских спортсменов

У мурманских спортсменов из-за коронавируса сорвались сборы в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Nord-News»



Как сообщают в соцсетях, сегодня воспитанники одной из спортшкол областного центра вернулись в Мурманск после экстренной высадки из поезда.

Спортсменам пришлось сойти в Петрозаводске, поскольку у одного из подростков уже в пути подтвердился положительный результат анализа на COVID-19.

Сообщается, что его госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Карелии, а остальных детей отправили домой на самоизоляцию.

Фото сайта ИА «Nord-News»