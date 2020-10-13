13 октября 2020, 19:11
В Карелии из-за коронавируса сняли с поезда мурманских спортсменов
Одного из пассажиров врачи госпитализировали в инфекционное отделение
У мурманских спортсменов из-за коронавируса сорвались сборы в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Nord-News»
Как сообщают в соцсетях, сегодня воспитанники одной из спортшкол областного центра вернулись в Мурманск после экстренной высадки из поезда.
Спортсменам пришлось сойти в Петрозаводске, поскольку у одного из подростков уже в пути подтвердился положительный результат анализа на COVID-19.
Сообщается, что его госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Карелии, а остальных детей отправили домой на самоизоляцию.
Фото сайта ИА «Nord-News»