11 января 2021, 19:31
В Калевальской районной больнице появилось новое оборудование
Энергоэффективные устройства сделают работу медицинской аппаратуры более стабильной
В Калевальской ЦРБ установили два оптимизатора энергопотребления серии ОЭП-3, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Устройства позволяют регулировать уровень напряжения в электросети. Благодаря этому медицинская и другая аппаратура может работать стабильно независимо от динамики нагрузок. Также оптимизаторы снижают потребление электроэнергии.
Проект реализуется при поддержке Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей. (Фото: vk.com/gov_karelia_ru)