В Калевальской районной больнице появилось новое оборудование

В Калевальской ЦРБ установили два оптимизатора энергопотребления серии ОЭП-3, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Устройства позволяют регулировать уровень напряжения в электросети. Благодаря этому медицинская и другая аппаратура может работать стабильно независимо от динамики нагрузок. Также оптимизаторы снижают потребление электроэнергии.

Проект реализуется при поддержке Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей. (Фото: vk.com/gov_karelia_ru)