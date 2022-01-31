В ЕГЭ по математике добавили новые задания

Организаторы обновили задания ЕГЭ по математике. В экзамен базового уровня добавили одну практико-ориентированную текстовую задачу. В задачах по геометрии усилили практико-ориентированный акцент.

В экзамен добавили задание №5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, а также задание №20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели, пишут «Известия» со ссылкой на твиттер Рособрнадзор.

Из ЕГЭ профильного уровня убрали ряд заданий базового уровня сложности и добавили задания, которые позволяют дифференцировать выпускников по уровню подготовки. Например, были исключены задача на делимость, задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии.

В задания добавили алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности. Ведомство также скорректировало систему оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом.

В Рособрнадзоре считают, что теперь контрольные измерительные материалы экзамена стали более ориентированы на умение использовать знания для решения различных и задач.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ состоится с 26 мая по 2 июля. Досрочно сдать экзамены можно с 21 марта по 18 апреля. (фото pixabay.com, geralt)