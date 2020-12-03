В доме культуры на севере Карелии тренировались пресекать теракт

В поселке Пяозерский Лоухского района 1 декабря состоялась масштабная тренировка по пресечению террористического акта. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Местом тренировки был выбран местный дом культуры. По легенде учений, в здании были захвачены заложники.

В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Пограничного управления и администрации района. В итоге все цели тренировки были достигнуты. Фото province.ru