03 декабря 2020, 10:52
В доме культуры на севере Карелии тренировались пресекать теракт
В Лоухском районе проведена антитеррористическая тренировка на объекте с массовым пребыванием людей
В поселке Пяозерский Лоухского района 1 декабря состоялась масштабная тренировка по пресечению террористического акта. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.
Местом тренировки был выбран местный дом культуры. По легенде учений, в здании были захвачены заложники.
В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Пограничного управления и администрации района. В итоге все цели тренировки были достигнуты. Фото province.ru