Подозреваемую в краже женщину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камер наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в совершении хищения, уточнили стражи порядка. Личность женщины также пока не установлена.

Всех жителей и гостей Петрозаводска, которые что-либо знают об этом человеке, просят звонить по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-422-56-57. Конфиденциальность гарантируется.