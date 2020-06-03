В четверг в Карелии потеплеет до плюс 22
4 июня, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в Петрозаводске переменная облачность преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, ожидается дождь. В четверг будет дуть ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Ночью температура воздуха +7, +9. Днем +15, +17.
В Карелии ночью переменная облачность, на юге местами небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +13, +18, местами потеплеет до +22.
В Калевале ночью +8, днем +21;
В Кондопоге ночью +12, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +21;
В Олонце ночью +8, днем +18;
В Пудоже ночью +12, днем +21;
В Сегеже ночью +10, днем +20;
В Сортавале ночью +9, днем +19;
В Суоярви ночью +10, днем +19.
Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Карелии установится июльская погода. Подробнее - здесь.