В четверг в Карелии потеплеет до плюс 22

4 июня, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в Петрозаводске переменная облачность преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, ожидается дождь. В четверг будет дуть ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Ночью температура воздуха +7, +9. Днем +15, +17.

В Карелии ночью переменная облачность, на юге местами небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +13, +18, местами потеплеет до +22.

В Калевале ночью +8, днем +21;

В Кондопоге ночью +12, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +21;

В Олонце ночью +8, днем +18;

В Пудоже ночью +12, днем +21;

В Сегеже ночью +10, днем +20;

В Сортавале ночью +9, днем +19;

В Суоярви ночью +10, днем +19.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Карелии установится июльская погода. Подробнее - здесь.