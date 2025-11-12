Учитель госпитализирована после нападения школьника в Москве

В Москве ученик десятого класса напал на учителя. Об этом сообщает столичный департамент образования и науки.

По данным источника, шокирующий инцидент случился днем 12 ноября в одной из школ города. На перемене подросток дождался, когда педагог выйдет из класса, после чего взял с учительского стола стопку тетрадей и убрал их к себе в рюкзак. На уроке женщина заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. В ответ на это юноша начал бить учителя по голове. Пострадавшая госпитализирована.

В школе проводится внутреннее расследование, также привлечены правоохранительные органы. Нападавшего обещают наказать по всей строгости закона. Также решается вопрос о его исключении из школы.

