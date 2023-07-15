У пенсионера-алкоголика в Карелии отобрали водительские права

Страдающего алкоголизмом мужчину лишили водительских прав. Об этом сообщили в прокуратуре.

67-летний житель Прионежья имел права на управление транспортными средствами категорий А, А1, В, В1, М. Мужчина состоит на учете у врача-нарколога в связи с заболеванием, которое включено в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить мужчину водительского удостоверения. Суд согласился с позицией ведомства. // фото unsplash.com