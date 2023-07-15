15 июля 2023, 15:14
Блокировка мобильного приложения не дала подростку украсть деньги
Юношу будут судить по обвинении в покушении на кражу
В Карелии подростка обвинили в покушении на кражу с банковского счета.
Следователи считают, что юноша совершил преступление, когда гостил у знакомого в Олонецком районе. Он взял чужой телефон и через приложение осуществил перевел себе 44 тысячи рублей. Но план провалился, так как приложение оказалось заблокировано.
Подросток вину признал. Дело ушло на рассмотрение в суд. // фото freepik.com