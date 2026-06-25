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26 июня 2026
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Общество

У любителя ездить подшофе в Карелии отобрали машину

У жителя Олонецкого района конфисковали автомобиль за повторное нетрезвое вождение
судебный молоток
Фото сгенерировано Алиса AI

Прокуратура Олонецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в повторном нетрезвом вождении, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что в прошлом году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения олончанина лишили водительских прав, а в марте текущего года он снова пьяным сел за руль принадлежащего ему автомобиля. Машину остановили сотрудники ДПС в поселке Ильинский.

Суд назначил жителю Карелии 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также лишил водительских прав на два с половиной года.

Кроме того, суд учел мнение прокурора и конфисковал автомобиль осужденного, который передадут  собственность государства.

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