Мост возведут в центре Петрозаводска

Для пешеходов хотят построить мост через Лососинку вблизи спортивного стадиона

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице планируют построить мост для пешеходов. Он свяжет два берега Лососинки в парке Ямка.

Осенью прошлого года сообщалось о планах застройщика, который возвел жилые комплексы в центре города, сделать мост, который соединил бы улицу Александра Меншикова со стадионом «Юность». Таким образом, петрозаводчанам было бы удобно добираться из городского парка в Петровскую Слободу. Тогда же сообщалось о планах по установке светофора на перекрестке Казарменской и улицы Правды.

По последним данным регионального правительства, мост построят в этом году на федеральные деньги по госпрограмме «Развитие туризма». Пешеходная переправа свяжет Голиковку и стадион «Юность». Выглядеть переправа будет примерно так.