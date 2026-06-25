Погорелица из Карелии четверть века ютится где придется

Отчаявшаяся жительница Пряжинского района рассказала о своей беде Бастрыкину

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

О нарушении прав жительницы Карелии рассказали в пресс-службе Следственного комитета России, куда та обратилась с жалобой.



Как стало известно, жительница поселка Матросы в 2001 году осталась без единственного жилья - оно сгорело в результате пожара. Женщину внесли в список нуждающихся в обеспечении жильем. Однако до настоящего времени этот вопрос не решился. Чиновники предложили женщине неблагоустроенное жилое помещение в другом населённом пункте в отдалённой местности, она от него отказалась.

Женщина вынуждена проживать вместе с сестрой и её тремя малолетними детьми в многоквартирном доме 1962 года постройки, который в 2017 году признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Многочисленные обращения к местным властям результатов не принесли, уточнили в ведомстве.



Следком Карелии расследует уголовное дело о нарушении прав местной жительницы.



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя карельского ведомства Максима Козлова доклад о ходе и результатах расследования, а также о том, что делается для решения жилищного вопроса жительницы республики.



Исполнение поручения контролирует Следком России.