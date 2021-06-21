Трое рыбаков пропали в Карелии

В Карелии ищут трех рыбаков, которые 19 июня выехали на серебристом автомобиле «Лада Granta» 592СР10 с прицепом АЕ3127 10RUS, на котором находилась накрытая тентом надувная лодка с мотором в направлении озер - Сямозеро, Святозеро, Кончезеро. С того момента их местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «Доброспас».

Речь идет об Александре Сидоркове 1959 года рождения, Василии Сорокине 1959 года рождения и Юрии Шадрове 1957 года рождения. Связи с людьми нет. На какое точно озеро они уехали - неясно.

Всех, кто что-либо знает о судьбе рыбаков, просят звонить по телефону: +79215281111.