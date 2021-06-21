Следком проверяет гибель пожилого человека на пожаре в Карелии

Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела 86-летнего мужчины на пожаре в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 июня при пожаре в частном доме в Кондопоге было обнаружено тело пенсионера. Причины возгорания и смерти хозяина дома устанавливаются.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, по предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Фото gorod48.ru