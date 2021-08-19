Три вида спорта исключены из программы Олимпиады

Оргкомитет летних Олимпийских Игр 2024 года утвердил список видов спорта, соревнования по которым пройдут в Париже. В опубликованный перечень не вошло карате, говорится на сайте Игр.

По данным на официальном сайте Олимпиады на 19 августа, во Франции также не состоятся состязания по софтболу и бейсболу.

Карате дебютировало на Играх-2020 в Токио, на включении этого вида спорта в программу настаивали хозяева. Всего было разыграно шесть комплектов наград. Фото pixabay.com/Agzam