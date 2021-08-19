Климатологи предупредили о возникновении новых погодных аномалий

Российские климатологи предупреждают о возможности новых природных аномалий. Возможной причиной необычных явлений, не характерных для определенных климатических регионов, называют глобальное потепление.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов считает, что климатические регионы останутся такими, какими и были, но в них станут появляться опасные явления.

«В Арктике летом крупных осадков не бывает. Обычно моросящий дождь. А сейчас там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с тем, что туда проникают теплые воздушные массы из умеренных широт, чего раньше не было»,

- рассказал эксперт в беседе с агентством URA.RU. Он считает, что погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предположил, что глобальное потепление может послужить причиной возникновения новых погодных явлений в определенных климатических зонах.

«Лесные пожары, за несколько суток выпадает годовое количество осадков. Это, конечно, связано с синоптической ситуацией, но уже необычно. По всему земному шару идет положительная тенденция роста температуры», - сказал эксперт. Терешонок назвал причины глобального потепления. В частности, человечество выбрасывает много углекислого газа в атмосферу, население растет, что приводит к экологическим проблемам. (фото Free-Photos, pixabay.com)