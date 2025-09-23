Трассу «Кола» перекроют сегодня

Во вторник, 23 сентября, в Ленинградской области ожидается временное перекрытие трассы «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, движение остановится с 15:00 до 15:45 на 40-м километре федеральной магистрали. Это связано с разводкой Ладожского моста. В это время по Неве пройдет теплоход «Северянка».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

