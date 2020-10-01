Теперь потребитель получит всю информацию о товаре, отсканировав код

С 1 октября 2020 г. вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации фотокамер и фотовспышек, а также парфюмерной продукции, сообщает Минэкономразвития Карелии.

Наличие цифровой маркировки – залог того, что товар произведен законно, а его качество соответствует заявленному.

Предпринимателям нужно зарегистрироваться в национальной системе «Честный знак» и внести туда информацию.

С помощью данной маркировки потребитель сможет узнать информацию о товаре, отсканировав код с помощью приложения для смартфона «Честный знак».

С 1 ноября 2020 г. обязательной маркировке будут подлежать автомобильные шины и покрышки, а с 1 января 2021 г. – рабочая одежда, трикотажные изделия, верхняя одежда, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

По всем вопросам, связанным с нововведением, рекомендовано обращаться в местные администрации.

Вот что пишут о системе маркировки на сайте «Честный знак»

Зачем нужна система Честный ЗНАК?

Распространение некачественной и контрафактной продукции – серьёзная проблема как для потребителей, так и производителей.

Это не только влечёт финансовые убытки, но и сказывается на репутации производителя, может принести моральный и в некоторых случаях даже физический ущерб потребителю. Анализ Минпромторга подтверждает, что с 2018 года на российском рынке выявлено более 6 миллионов единиц контрафактной продукции. Отследить её перемещение и реализацию без особой системы было затруднительно.

Но проект Честный ЗНАК предусматривает все детали, чтобы уменьшить количество производимого контрафакта и привлечь распространителей такой продукции к ответственности. Честный ЗНАК — это национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных категорий.

Маркироваться будет одежда (в том числе из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки. В рамках эксперимента к этим товарам добавили велосипеды, кресла-коляски и молочную продукцию.

Маркировка представляет собой нанесение специального Data Matrix кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Основная задача системы – повысить уровень безопасности россиян, существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.