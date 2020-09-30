Рубль укрепил позиции после серьезного падения

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 1 октября. Рубль впервые за несколько дней укрепил свои позиции, следует из информации, предоставленной регулятором.

Так, евро подешевел на 59 копеек. Официальный курс установлен на уровне 92,43 рубля. Доллар опустился в цене на 90 копеек и теперь стоит 78,78 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по данным курсов валют, снизилась на 76 копеек до 84,93 рубля.

Напомним, за предыдущие два дня курс евро вырос на 3,5 рубля. Доллар подорожал за этот период примерно так же.