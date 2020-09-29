Официальный курс евро преодолел отметку в 93 рубля

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на среду, 30 сентября. Рубль продолжает свое падение, следует из данных регулятора.

Так, евро подорожал еще на 1,54 рубля и теперь официально стоит 93,02 рубля. Курс доллара вырос на 1,01 рубля до отметки в 79,68 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на завтра, увеличилась на 1,25 рубля и составляет 85,69 рубля.

Напомним, накануне курсы американской и европейской валюты также выросли - примерно на 2 рубля.