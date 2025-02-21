Суд обязал владельца собаки выплатить 30 тысяч рублей за укус ребенка

В июне прошлого года в Сортавале произошел инцидент, в ходе которого соседская собака напала на ребенка, катавшегося на велосипеде, и укусила его.

В защиту прав пострадавшего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Суд удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать с владельца животного 30 тысяч рублей в пользу ребенка. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. // фото: pexels.com