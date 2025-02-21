21 февраля 2025, 20:30
Наркоторговца в Карелии отправили за решетку за продажи через интернет
Мужчина в Карелии получил 10 лет за незаконный оборот наркотиков
В Карелии был осужден мужчина, который, будучи ранее уже судимым, пытался продать наркотики через интернет. Он распространял их в Прионежском и Кондопожском районах, сообщили в прокуратуре республики.
Мужчина планировал наладить сбыт наркотических средств в этих районах с помощью онлайн-каналов. В ходе обысков у подозреваемого было изъято более килограмма запрещенных веществ.
Суд вынес приговор, согласно которому наркоторговец будет отбывать 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело по поводу его сообщников было выделено в отдельное производство. // фото: pixabay.com