Наркоторговца в Карелии отправили за решетку за продажи через интернет

В Карелии был осужден мужчина, который, будучи ранее уже судимым, пытался продать наркотики через интернет. Он распространял их в Прионежском и Кондопожском районах, сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина планировал наладить сбыт наркотических средств в этих районах с помощью онлайн-каналов. В ходе обысков у подозреваемого было изъято более килограмма запрещенных веществ.

Суд вынес приговор, согласно которому наркоторговец будет отбывать 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело по поводу его сообщников было выделено в отдельное производство. // фото: pixabay.com