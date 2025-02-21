Следователи изъяли документы в администрации Лахденпохского района

Сегодня, 21 февраля, в администрации Лахденпохского района прошли оперативные мероприятия, в ходе которых была изъята документация и задержан кадастровый инженер. Об этом сообщил источник портала «Фактор» в силовом ведомстве.

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении пенсионерки, матери известного бизнесмена Приладожья.

По данным источника, дело связано с мошенничеством при оформлении земельных участков. В рамках расследования уже допрошен младший сын подозреваемой.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Следственного комитета Карелии. // фото: pexels.com