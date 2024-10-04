Ставка 4,99% на видовые квартиры в центре действует последние 4 дня

В новом доме на Казарменской осталось 6 квартир с видами на площадь Кирова и Музыкальный театр

Новый дом на Казарменской (ДНК) от строительной компании Охта Групп расположен в самом сердце Петрозаводска, рядом с площадью Кирова и Музыкальным театром. Расположение и инфраструктура дома – это идеальное сочетание комфорта и удобства. В пешей доступности находятся:

• парки и стадионы - отличное место для любителей активного отдыха и спорта;

• школы и детские сады - родители оценят близость множества хороших школ с разными направлениями и удобство утренних сборов и дороги в школу;

• гипермаркет и поликлиника - все необходимые магазины и медицинские учреждения находятся буквально в нескольких минутах ходьбы;

• театры и музеи – переехав сюда, вы станете заядлым театралом, потому что все театры рядом и видны из окон квартир дома на Казарменской;

• набережная Онежского озера - прогулки по набережной станут вашим любимым занятием, ведь так приятно прогуляться тихим вечером вдоль реки Лососинки до берега озера!

Живя здесь, вы будете наслаждаться всеми преимуществами расположения дома в центре города, при этом район остается тихим и спокойным. У вас есть возможность наблюдать за городскими фейерверками, мероприятиями и фестивалями прямо из окна, что добавляет жизни в районе особую атмосферу. На территории двора предусмотрена детская площадка из экологически чистых материалов для детей разного возраста. Проект благоустройства территории и оформление холлов учитывает современные тенденции в дизайне: экологичность, гармония цветов, форм и фактур. Это создаст уютное и безопасное пространство. В доме на Казарменской всего 66 квартир, что позволит легко организовать сообщество жильцов и задаст стандарты доброжелательного общения и бережного отношения к общедомовому имуществу.

Ввод дома на Казарменской запланирован на 2024 год. Приобретение квартиры в новостройке всегда связано с переживаниями, но вы можете избавиться от волнений, купив квартиру в доме на финальной стадии строительства. Это значит, что желание получить ключи от новой квартиры вполне может сбыться под Новый год! Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта! Видовых квартир осталось всего 6. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и записи на просмотр.

На все квартиры в доме на Казарменской действует специальное предложение - семейная ипотека со ставкой 4,99% на весь срок кредитования! Предложение действительно только до 08.10.2024 года. Подробнее по телефону отдела продаж 33-22-44 или на сайте застройщика.

Первый взнос – от 20,1% .Ставка в размере 4,99% годовых на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае внесения первоначального взносе не менее 20,1% и при подтверждении дохода и занятости. Ставка 4,99% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ ЖК Александровский». Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка - гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой. Условия действительны с 09.08.2024 г. до 08.10.2024 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ. Реализация по договорам участия в долевом строительстве.

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