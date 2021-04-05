Старый город. Печальная история петрозаводской «слюдянки»

92 года назад в Петрозаводске открылась Слюдяная фабрика имени 8 марта — одно из первых предприятий советской слюдяной промышленности. За 60 лет своего существования «слюдянка» успела стать настоящим брендом республики, но не выжила в условиях свободного рынка. Коллектив был на 80% женским. Поэтому в народе предприятие называли «Фабрикой невест». Подробности — в рубрике «Старый город».

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