17 октября 2023, 19:32
Старшеклассников могут обеспечить бесплатным горячим питанием
Глава Минпросвещения назвал условие предоставления питания всем учащимся школ
Старшеклассников российских школ могут обеспечить бесплатным горячим питанием. Такую возможность допустил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.
«Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования»,
- сказал Кравцов, отвечая на вопрос депутатов Госдумы.
Сейчас в школах России горячим бесплатным питанием обеспечены лишь ученики начальных классов.
Напомним, в Петрозаводске на этой неделе разгорелся скандал из-за питания детей школы №55. Школьники отказываются есть предложенную им еду. // Фото: freepik.com / Fabrikasimf