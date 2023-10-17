Старшеклассников могут обеспечить бесплатным горячим питанием

Старшеклассников российских школ могут обеспечить бесплатным горячим питанием. Такую возможность допустил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, вопрос бюджета, я не исключаю, что в последующем перейдем тоже и на эти уровни образования»,

- сказал Кравцов, отвечая на вопрос депутатов Госдумы.

Сейчас в школах России горячим бесплатным питанием обеспечены лишь ученики начальных классов.

Напомним, в Петрозаводске на этой неделе разгорелся скандал из-за питания детей школы №55. Школьники отказываются есть предложенную им еду. // Фото: freepik.com / Fabrikasimf