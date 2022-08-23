Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесли

Сроки отключения горячей воды в части районов Петрозаводска перенесли. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Так, воды не будет с 10 часов утра 27 августа до 6 утра 30 августа в Сулажгоре, Октябрьском, Первомайском, Центре, Железнодорожном, а также на Зареке, Голиковке и Кукковке.

Напомним, что горячая вода будет временно отключена в связи с работами, которые будет проводить Петрозаводская ТЭЦ в рамках подготовки к отопительному сезону. Фото: unsplash.com