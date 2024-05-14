Сразу четверых медведей встретили рыбаки в Карелии

В Заонежье рыбаки встретили в лесу сразу четверых медведей. Видео, снятое очевидцами, публикует администрация Медвежьегорского района.

Неожиданная встреча произошла на лесной дороге в районе деревни Сибово. На кадрах видно, как в сотне метров от автомобиля рыбаков появляется один, второй, третий, а затем и четвертый хищник. Немного постояв и вглядевшись в машину любителей рыбалки, медвежата удалились в лес.

Жителям Карелии напомнили, что при выходе хищников в населенные пункты следует незамедлительно звонить в Минприроды +7(921)222-05-25, либо по телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8(814-2) 55-55-80 или по телефону полиции 112. // Фото: скриншот видео администрации Медвежьегорского района