12 ноября 2025, 16:47
Происшествия

Спасатели помогли молодой маме с ребенком в Карелии

В Пудоже пожарные вскрыли дверь квартиры, чтобы запустить людей домой
Спасатели за работой
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Вечером 11 ноября на пульт дежурного в Пудоже поступил сигнал от молодой матери. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Позвонившая женщина рассказала, что не может попасть домой с маленьким ребенком. Семья вернулась с коляской с прогулки, а ключ сломался в замочной скважине. Самостоятельно разобраться с проблемой горожанка не смогла.

Прибывшие на вызов пожарные вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента и запустили маму с малышом домой.

