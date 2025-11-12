Спасатели помогли молодой маме с ребенком в Карелии

Вечером 11 ноября на пульт дежурного в Пудоже поступил сигнал от молодой матери. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Позвонившая женщина рассказала, что не может попасть домой с маленьким ребенком. Семья вернулась с коляской с прогулки, а ключ сломался в замочной скважине. Самостоятельно разобраться с проблемой горожанка не смогла.

Прибывшие на вызов пожарные вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента и запустили маму с малышом домой.

