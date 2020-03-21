Сотрудники ГИБДД проведут рейд «Контроль трезвости» в Петрозаводске

В воскресенье, 22 марта, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать водителей и проверять их на опьянение.

За два месяца в столице Карелии было пресечено 84 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 13 фактов отказа от прохождения медосвидетельствования. Также было пресечено 11 фактов повторного управления в состоянии опьянения.

Водителей призывают отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. За нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит уголовное наказание.