Снег, метель, гололедица, ветер – прогноз погоды в Карелии на вторник

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, на юго-западе местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -15, днем -4, -9, местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -8;

В Кондопоге ночью -6, днем -5;

В Медвежьегорске ночью и днем -7;

В Олонце ночью и днем -6;

В Пудоже ночью и днем -8;

В Сегеже ночью -8, днем -7;

В Сортавале ночью -4, днем -3;

В Суоярви ночью и днем -7.

Какая погода ждет петрозаводчан в новогоднюю ночь - подробнее здесь. // фото «Петрозаводск говорит»