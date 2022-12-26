Сильный ветер придет во вторник в Карелию

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РК.

По информации синоптиков, утром и днем 27 декабря в юго-западных районах республики ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать скорости в 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного природного явления могут попасть шесть районов - Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский, Олонецкий и Пряжинский.

Жителям Карелии рекомендуют ограничить передвижение на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com