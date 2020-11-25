Снег и первая метель ожидаются в Карелии

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в четверг в Петрозаводске облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +2, +4. Атмосферное давление будет падать.

26 ноября в Карелии также облачная погода. Ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами метель, в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, на севере днем северо-восточный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +1, -4, днем 0,+5.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +1;

В Олонце ночью -1, днем +5;

В Пудоже ночью -1, днем +1;

В Сегеже ночью -1, днем +1;

В Сортавале ночью -2, днем +6;

В Суоярви ночью -3, днем +2.

Ранее МЧС предупредило, что в ночь с 25 на 26 ноября на республику обрушится снегопад с ветром. ГИБДД также призвала автомобилистов перейти на плавную манеру вождения. (фото 56.mchs.gov.ru)